Wakapolda Jateng sekaligus Ketua Satgas TPPO Polda Jateng, Brigjen Pol Abioso Seno Aji saat menginterogasi tersangka kasus TPPO dalam gelar pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 21 Juni 2023.
Polda Jateng kembali menangkap 13 tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam dua pekan jumlah tersangka TPPO yang ditangkap Polda Jateng ada 46 orang dan total korbannya mencapai 1.337 orang.
(Ahmad Antoni) (ddk)
(Ahmad Antoni)
