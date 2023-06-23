Seorang warga menggendong anaknya saat terjadi kebakaran lahan di dekat permukiman di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat 23 Juni 2023.

Kencangnya angin di lokasi kebakaran lahan membuat api dengan cepat menyebar membakar lahan mencapai puluhan hektare dan hingga kini tim gabungan BPBD, Brimob dibantu relawan pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang mendekati permukiman penduduk.

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

