Pemain Serial Candy Caddy berfoto usai menggelar konfrensi pers di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat 23 Juni 2023.

Vision+ baru saja merilis serial original terbarunya berjudul Candy Caddy yang mengangkat cerita mengenai seorang gadis bernama Yasmin yang bekerja sebagai caddy golf untuk mencari penghasilan tambahan.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengatakan, "Candy Caddy merupakan series yang membawa nilai-nilai kerja keras dan perjuangan dalam meraih mimpi, dari sudut pandang seorang perempuan di dunia golf yang terkadang dipandang sebelah mata. Kami harap series ini dapat menjadi hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat, sekaligus mengingatkan bahwa kesuksesan adalah milik mereka semua yang mau bekerja keras."

Candy Caddy disutradarai oleh Myrna Paramita serta diperankan juga oleh Zulfa Maharani sebagai Yasmin, Sugesta Handayani sebagai Monik, Arya Vasco sebagai Ray, Ciccio Manassero sebagai Adi, Yusuf Ozkan sebagai Yara, dan masih banyak lagi.

Serial Candy Caddy dapat disaksikan secara eksklusif di Vision+ dan hadir dalam 10 episode, mulai hari ini 23 Juni 2023.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)