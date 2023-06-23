Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali (kedua kiri), anggota Exco PSSI Arya Sinulingga (kanan) dan Direktur Utama PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) Marshal Irwan Masita (kiri) memberikan keterangan pers terkait peluncuran kembali GSI di Jakarta, Jumat 23 Juni 2023.

PSSI menghidupkan kembali PT Garuda Sepakbola Indonesia yang akan mengelola seluruh aset bisnis PSSI secara profesional, transparan dan akuntabel dengan 95 persen saham dimiliki oleh PSSI dan lima persen oleh Yayasan Bakti Sepakbola Indonesia.

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) (ddk)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)