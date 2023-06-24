...

Sahabat Ganjar Siap Hadir Dipuncak Peringatan Bulan Bung Karno

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 00:16 WIB
Sahabat Ganjar siap hadir diperingatan Bulan Bung Karno di Stadion GBK. ANTARA FOTO Reno Esnir
Sahabat Ganjar siap hadir diperingatan Bulan Bung Karno di Stadion GBK.
Partai PDI Perjuangan (PDIP) akan menyelenggarakan konsolidasi akbar dalam rangka puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno pada Sabtu (24/6/2023). Acara ini akan dihadiri 100 ribu orang, yang merupakan pihak-pihak yang bersahabat dengan PDI Perjuangan dalam membangun gotong royong di tingkat nasional dan akar rumput.

 

Salah satu Relawan yang hadir adalah, Relawan Sahabat Ganjar akan memenuhi undangan dalam acara ini. Ribuan relawan Sahabat Ganjar akan siap menggelorakan semangat Bung Karno dalam acara yang bertajuk “Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya” tersebut.

 

Dewan Penasihat Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari mengatakan, kehadiran Sahabat Ganjar dalam acara puncak ini bertujuan untuk menghormati warisan Bung Karno, serta mengajak seluruh anak bangsa dengan berbagai latar belakang untuk bersatu.

 

“Selaras dengan tema Peringatan Bulan Bung Karno kali ini yakni Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya, Sahabat Ganjar ingin mengajak seluruh komponen anak bangsa dari beragam latar belakang suku, agama, ras, dan golongan untuk bersatu padu tidak saja dalam memajukan pembangunan Indonesia, tetapi juga menjaga dan merawat keberagaman bangsa”

 

Fahlesa juga menambahkan bahwa Sahabat Ganjar melihat bahwa acara besar ini menjadi momen penting bagi seluruh warga negara, terutama generasi muda, untuk mengambil teladan dari pemikiran pendiri dan proklamator Republik Indonesia, Bung Karno, dalam membangun landasan nilai, visi, dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

“Sahabat Ganjar menyambut baik Peringatan Bulan Bung Karno ini. Kami menilai perhelatan besar ini menjadi momentum penting bagi seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda, untuk meneladani pemikiran founding father sekaligus proklamator Republik Indonesia, Bung Karno, dalam membangun fondasi nilai, visi, dan tujuan NKRI,” tambah Fahlesa.

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)

