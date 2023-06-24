Dari kiri, Komisaris Utama KPEI Hoesean, Direktur Utama KAEI Samsul Hidayat, Anggota Dewan Komisoner OJK Ogi Prastomiyono dan Direktur BEI Irvan Susandy dalam acara IDX Channel Golf Tournament 2023 yang berlangsung di Sedayu Indah Golf Jakarta, Sabtu (14/6/2023).

Acara dibuka dengan aksi Tee Off perdana yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, Komisaris Utama BMRI, Hoesen; dan para pejabat teras BUMN maupun peserta umum lainnya.

Acara ini diikuti oleh 136 peserta yang siap menunjukkan kemampuan mereka untuk memperebutkan hadiah utama yakni Hyundai Iconiq 5, Lexus UX 200, BMW 218 i, dan Vespa LX.

(Foto: Sindo News/Sutikno) (hru)

(Sutikno)