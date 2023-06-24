...

Jakarta Muslim Fashion Week Dapat Membantu Indonesia Menjadi Negara Maju

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 12:12 WIB
Model memperagakan busana saat peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week.
Model memperagakan busana saat peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week 2024 di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

 

Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 menjadi salah satu langkah yang dapat membantu Indonesia menjadi negara maju sekitar tahun 2040. Acara ini akan diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Banten pada 19-21 Oktober 2023.


Pada acara peluncuran tersebut turut dihadiri Mendag Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Juan Permata Adoe dan ditutup dengan peragaan busana dari sejumlah desainer seperti Lisa Fitria, Danjyo Hiyoji, Kami, Buttonscarves, Nada Puspita, Aldre, Artkea Bloom, Kursien Karzai, Brilianto dan Ayu Dyah Andarari.


