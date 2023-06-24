Model memperagakan busana saat peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week 2024 di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 menjadi salah satu langkah yang dapat membantu Indonesia menjadi negara maju sekitar tahun 2040. Acara ini akan diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Banten pada 19-21 Oktober 2023.



Pada acara peluncuran tersebut turut dihadiri Mendag Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Juan Permata Adoe dan ditutup dengan peragaan busana dari sejumlah desainer seperti Lisa Fitria, Danjyo Hiyoji, Kami, Buttonscarves, Nada Puspita, Aldre, Artkea Bloom, Kursien Karzai, Brilianto dan Ayu Dyah Andarari.



