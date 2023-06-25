...

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Kunjungi Comic Con Pop Asia 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 20:33 WIB
Wamenparekraf saat hadir di acara Comic Con Pop Asia 2023
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) saat hadir di acara Comic Con Pop Asia 2023, JCC, Senayan, Jakarta, Minggu 25 Juni 2023.
 
Menghadiri Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 membawa Wamenparekraf Angela kembali bernostalgia saat masa SMP. Di mana kala itu dirinya mengikuti perkembangan komik lokal maupun Jepang atau yang biasa disebut Manga. 
 
Angela pun berkesempatan untuk menghadiri sesi live painting, di mana mempertemukannya dengan empat komikus atau ilustrator yang menunjukkan kemampuan menggambar kepada para pengunjung secara langsung. 
 
Angela mengaku menyukai komik dengan beragam genre. Bahkan, kecintaannya pada komik itu membuatnya seringkali bersedih ketika tak berhasil melengkapi setiap jilid dari komik favoritnya.
 
(Aldhi Chandra Setiawan)

(Aldhi Chandra Setiawan)

