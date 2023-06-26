...

Laris Manis, Penjual Bumbu Dapur Meningkat Jelang Idul Adha

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 20:45 WIB
Penjual bumbu menjajakan dagangannya di Pasar Beringharjo, D.I Yogyakarta
Pedagang mengaku jelang Idul Adha 1444 H penjualan bumbu seperti bumbu rendang, rawon, sate hingga tongseng yang dijual dengan harga antara Rp8 ribu hingga Rp70 ribu per bungkus
Penjual bumbu menjajakan dagangannya di Pasar Beringharjo, D.I Yogyakarta, Senin 26 Juni 2023. 
 
Pedagang mengaku jelang Idul Adha 1444 H penjualan bumbu seperti bumbu rendang, rawon, sate hingga tongseng yang dijual dengan harga antara Rp8 ribu hingga Rp70 ribu per bungkus itu mengalami peningkatan penjualan empat kali lipat dibanding hari biasa dari 2 kwintal per hari menjadi 8 kwintal per hari. 
 
