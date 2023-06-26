Penjual bumbu menjajakan dagangannya di Pasar Beringharjo, D.I Yogyakarta, Senin 26 Juni 2023.

Pedagang mengaku jelang Idul Adha 1444 H penjualan bumbu seperti bumbu rendang, rawon, sate hingga tongseng yang dijual dengan harga antara Rp8 ribu hingga Rp70 ribu per bungkus itu mengalami peningkatan penjualan empat kali lipat dibanding hari biasa dari 2 kwintal per hari menjadi 8 kwintal per hari.

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko) (ddk)

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)