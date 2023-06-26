...

Kerjasama PSSI dan Kapolri Berantas Mafia Sepak Bola Indonesia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 21:49 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kiri bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir kanan berjabat tangan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kiri bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir kanan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kiri bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir kanan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kiri bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir kanan berjabat tangan
A A A
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kanan) berjabat tangan usai menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. 
 
Dalam keterangannya Polri bersama PSSI menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022/2023 dan Kapolri akan memerintahkan Satgas Antimafia Bola Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan berdasarkan data-data yang ditemukan serta akan mengawal kompetisi Liga 1,2 3 agar menghasilkan kompetisi yang adil dan berkualitas.
 
(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini