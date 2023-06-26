Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kanan) berjabat tangan usai menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin 26 Juni 2023.

Dalam keterangannya Polri bersama PSSI menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022/2023 dan Kapolri akan memerintahkan Satgas Antimafia Bola Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan berdasarkan data-data yang ditemukan serta akan mengawal kompetisi Liga 1,2 3 agar menghasilkan kompetisi yang adil dan berkualitas.

