Partai Perindo Sumbangkan Hewan Kurban Sapi Seberat 600 Kg

MPI, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 20:16 WIB
Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan hewan kurban 1 ekor sapi.
Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan hewan kurban 1 ekor sapi (seberat) 600 kilogram kepada masyarakat untuk hari raya Idul Adha 2023. Kegiatan ini bentuk kepedulian Partai Perindo untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat Indonesia, di sela acara peresmian pemberian donasi hewan kurban, di Kelurahan Rawa Barat, Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2023). 

 

Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengatakan Hari Raya Idul Adha menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa bersatu dan semangat untuk membantu antarsesama. Partai Perindo yang ditetapkan oleh KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu rutin berkurban sejak partai ini didirikan.

 

 

(MPI)

