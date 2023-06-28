...

Pesawat C130J Super Hercules TNI AU Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 21:35 WIB
Crew pesawat memeriksa pesawat C130J Super Hercules usai tiba di Lanud Halim Perdanakusuma
Crew pesawat memeriksa pesawat C130J Super Hercules usai tiba di Lanud Halim Perdanakusuma
Crew pesawat memeriksa pesawat C130J Super Hercules usai tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 28 Juni 2023. 
 
Pesawat C130J Super Hercules TNI AU yang kedua dari lima unit yang dipesan Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah tiba di Indonesia yang nantinya akan diserahkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI AU guna memperkuat matra udara. 
 
(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha) (ddk)

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

