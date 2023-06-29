Relawan Sedulur Saklawase mengadakan kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kurban di Semarang, Kamis (29/6/2023). Melalui kegiatan ini relawan Sedulur Saklawase ingin memberikan manfaat kepada masyarakat banyak dan membantu sesama.

"Di hari yang suci ini, mari kita bersama-sama menyambut Idul Adha dengan penuh syukur dan keikhlasan dalam berkurban. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan mendatangkan keberkahan dan membawa kebahagiaan bagi semua." Sayoga, Ketua Relawan Sedulur Saklawase.

Penyembelihan hewan kurban adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh umat Muslim dalam menyambut hari raya Idul Adha. Tradisi ini melibatkan pemilihan hewan kurban yang kemudian disembelih dengan tata cara yang sesuai dengan aturan dan ketentuan agama.

Daging kurban yang dihasilkan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial.Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan hati-hati dan memastikan kualitas hewan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Relawan Sedulur Saklawase memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam melakukan penyembelihan dengan memperhatikan rasa hormat dan kehati-hatian terhadap hewan kurban.

(MPI)