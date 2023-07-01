...

Pantauan Udara Macetnya Puncak Bogor

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 01 Juli 2023 13:24 WIB
Foto udara kepadatan kendaraan di pintu keluar gerbang Tol Ciawi.
Suasana kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor.
Suasana kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor.
Suasana kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/7/2023). Polres Bogor memprediksi pada hari Sabtu (1/7) sebagai puncak arus liburan Idul Adha 1444 Hijriah sehingga pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah, sistem lawan arus di keluar Tol Ciawi serta ganjil genap kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Bogor, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.

 

