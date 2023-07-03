Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo (tengah) berfoto bersama peserta pelatihan wasit biliar nasional 2023 di iNews Tower, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) menggelar pelatihan wasit nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas wasit biliar di Indonesia. Pelatihan ini akan berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2023, di Pusat Latihan Nasional PB POBSI

Kegiatan ini merupakan salah satu program PB POBSI dalam bidang pembinaan dan prestasi. Dengan mengadakan pelatihan khusus untuk wasit nasional, PB POBSI berharap dapat memperbaiki standar dan pengetahuan wasit dalam mengatur pertandingan biliar. Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyeragamkan aturan internasional yang digunakan dalam pertandingan biliar nasional. Pelatihan ini dibuka langsung oleh ketua umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)