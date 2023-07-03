...

Hary Tanoesoedibjo Buka Pelatihan Wasit Biliar Nasional 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 20:27 WIB
PB POBSI menggelar pelatihan wasit nasional.
PB POBSI menggelar pelatihan wasit nasional.
PB POBSI menggelar pelatihan wasit nasional.
PB POBSI menggelar pelatihan wasit nasional.
A A A

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo (tengah) berfoto bersama peserta pelatihan wasit biliar nasional 2023 di iNews Tower, Jakarta, Senin (3/7/2023).

 

Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) menggelar pelatihan wasit nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas wasit biliar di Indonesia. Pelatihan ini akan berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2023, di Pusat Latihan Nasional PB POBSI

 

Kegiatan ini merupakan salah satu program PB POBSI dalam bidang pembinaan dan prestasi. Dengan mengadakan pelatihan khusus untuk wasit nasional, PB POBSI berharap dapat memperbaiki standar dan pengetahuan wasit dalam mengatur pertandingan biliar. Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyeragamkan aturan internasional yang digunakan dalam pertandingan biliar nasional. Pelatihan ini dibuka langsung oleh ketua umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Cari Berita Lain Di Sini