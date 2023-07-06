...

Ganjar Pranowo Datang ke Banyuasin Warga Rebutan Minta Foto Bareng

MPI, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 22:18 WIB
Ganjar melayani foto bareng dengan warga.
Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh saling dukung dan bahu membahu untuk mengatasi persoalan terkait kependudukan dan keluarga berencana, termasuk di antaranya penurunan angka stunting. 

 

Ganjar yang menjabat sebagai Gubernur Jateng dan Siti Atikoh yang menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jateng, kompak bekerja sama guna menurunkan angka stunting di Jawa Tengah. 

 

Kolaborasi yang baik antara keduanya telah membuahkan hasil yang signifikan. Pada akhir masa jabatannya, angka stunting di Jawa Tengah turun drastis hingga 51 persen. Pada 2018, angka stunting di Jateng tercatat sebesar 24,4 persen. Pada 2022, angka stunting di Jateng tinggal 11,9 persen.

 

Capaian inilah yang membuat keduanya mendapatkan penghargaan. Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 yang digelar Banyuasin, Sumatera Selatan, Ganjar dan Atikoh diganjar penghargaan oleh BKKBN. 

 

Bahkan, Ganjar mendapat penghargaan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yakni Satya Lencana Wira Karya. Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam Puncak Harganas ke-30 di Banyuasin, Kamis (6/7/2023). 

 

Ganjar mendapatkan penghargaan atas komitmennya terhadap program kependudukan dan keluarga berencana, khususnya penanganan stunting.

 

Sehari sebelumnya, Siti Atikoh juga mendapat penghargaan dari BKKBN. Ibu satu anak ini dinilai berhasil memimpin TP PKK Jateng dan aktif membina keluarga dan mendampingi para ibu, serta menurunkan stunting hingga tinggal 11,9 persen pada 2022 berdasarkan perhitungan elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).

 

Disisi lain, kedatangan Ganjar Pranowo ke Banyuasin langsung jadi rebutan warga untuk foto bareng.

(MPI)

