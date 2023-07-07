...

Diduga Memberikan Uang Rp100 Juta ke Bupati, KPK Tahan Sekretaris Kabupaten Pemalang

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 07 Juli 2023 00:18 WIB
Sodik diduga memberikan uang Rp100 juta kepada Bupati Pemalang.
Sodik diduga memberikan uang Rp100 juta kepada Bupati Pemalang.
A A A

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) memgumumkan penetapan penahanan tersangka Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Sodik Ismanto (kanan) saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (6/7/2023). Sodik diduga memberikan uang Rp100 juta kepada Bupati Pemalang Periode 2021-2026 Mukti Agung Wibowo, sebagai biaya dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan Eselon II di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan kasus ini pengembangan dari OTT yang menjerat Mukti Agung Wibowo pada Agustus 2022. 

 

(ANTARA FOTO/Reno Esnir/Spt) (hru)

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Potret Gunung Uang Hasil Korupsi CPO yang Disita Kejagung

Potret Gunung Uang Hasil Korupsi CPO yang Disita Kejagung

Inflasi Masih Terkendali di 25 Provinsi, Sumut Jadi yang Tertinggi

Inflasi Masih Terkendali di 25 Provinsi, Sumut Jadi yang Tertinggi

Peringati HUT ke-61, Partai Golkar Gelar Tabur Bunga di TMP Kalibata

Peringati HUT ke-61, Partai Golkar Gelar Tabur Bunga di TMP Kalibata

Kemensos Paparkan Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Kesejahteraan Sosial

Kemensos Paparkan Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Kesejahteraan Sosial

MNC Peduli dan PMI Jakpus Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di CFD Jakarta

MNC Peduli dan PMI Jakpus Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di CFD Jakarta

Dipanggil Prabowo, Menhan-Panglima TNI Tiba di Kertanegara

Dipanggil Prabowo, Menhan-Panglima TNI Tiba di Kertanegara

Mendikti Saintek Bentuk Tim Investigasi Kasus Kematian Mahasiswa Unud

Mendikti Saintek Bentuk Tim Investigasi Kasus Kematian Mahasiswa Unud

Cari Berita Lain Di Sini