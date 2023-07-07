Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengakui punya hubungan emosional khusus dengan marga Simbolon. Pernyataan tersebut diucapkannya saat menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

"Saya punya banyak hubungan emosional dengan marga Simbolon ini. Jadi kawan-kawan saya dulu di tentara, berpuluh tahun menjadi teman saya dalam perjuangan hadir di sini," kata Prabowo.

Kawan-kawan yang dimaksud Prabowo juga hadir dalam agenda tersebut, antara lain Mahidin Simbolon, Romulo Simbolon hingga Ketua Umum PSBI sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon.

"Saya kira juga hubungannya sudah cukup lama, enggak usah saya sebutlah hubungan orang tua saya dengan tokoh-tokoh dari marga Simbolon," tuturnya.

Selain itu, sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut kehadirannya dalam forum milik PSBI merupakan bagian dari hubungan emosionalnya dengan marga Simbolon.

"Saya juga agak kaget karena undangan ini baru dua hari lalu, biasanya acara saya (undangannya) dua minggu sebelumnya, tapi karena ini Simbolon," ujar Prabowo.

(Dokumentasi Prabowo Subianto)