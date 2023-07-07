...

Punya Kedekatan, Prabowo Miliki Hubungan Emosional dengan Marga Simbolon

Dokumentasi Prabowo Subianto, Jurnalis · Jum'at 07 Juli 2023 15:24 WIB
Prabowo Subianto hadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia PSBI di Jakarta.
Prabowo Subianto hadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia PSBI di Jakarta.
Prabowo Subianto hadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia PSBI di Jakarta.
Prabowo Subianto hadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia PSBI di Jakarta.
A A A

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengakui punya hubungan emosional khusus dengan marga Simbolon. Pernyataan tersebut diucapkannya saat menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

 

"Saya punya banyak hubungan emosional dengan marga Simbolon ini. Jadi kawan-kawan saya dulu di tentara, berpuluh tahun menjadi teman saya dalam perjuangan hadir di sini," kata Prabowo.

 

Kawan-kawan yang dimaksud Prabowo juga hadir dalam agenda tersebut, antara lain Mahidin Simbolon, Romulo Simbolon hingga Ketua Umum PSBI sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon.

 

"Saya kira juga hubungannya sudah cukup lama, enggak usah saya sebutlah hubungan orang tua saya dengan tokoh-tokoh dari marga Simbolon," tuturnya.

 

Selain itu, sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut kehadirannya dalam forum milik PSBI merupakan bagian dari hubungan emosionalnya dengan marga Simbolon.

 

"Saya juga agak kaget karena undangan ini baru dua hari lalu, biasanya acara saya (undangannya) dua minggu sebelumnya, tapi karena ini Simbolon," ujar Prabowo.

(Dokumentasi Prabowo Subianto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Zulhas Paparkan Capaian Setahun Kemenko Pangan: Impor Beras Nol

Zulhas Paparkan Capaian Setahun Kemenko Pangan: Impor Beras Nol

Agus Harimurti Yudhoyono Resmikan Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur IPFO

Agus Harimurti Yudhoyono Resmikan Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur IPFO

IHSG Menguat, Pasar Sambut Rencana Investasi Rp165 Triliun

IHSG Menguat, Pasar Sambut Rencana Investasi Rp165 Triliun

Agus Harimurti Yudhoyono Paparkan Capaian Infrastruktur Satu Tahun Pemerintahan Prabowo?Gibran

Agus Harimurti Yudhoyono Paparkan Capaian Infrastruktur Satu Tahun Pemerintahan Prabowo?Gibran

Gubernur Pramono Luncurkan KJP Try Out untuk Dorong Pelajar Masuk Perguruan Tinggi

Gubernur Pramono Luncurkan KJP Try Out untuk Dorong Pelajar Masuk Perguruan Tinggi

Perfetto Ristorante Bawa Pengalaman Kuliner Italia ke Jakarta

Perfetto Ristorante Bawa Pengalaman Kuliner Italia ke Jakarta

Cermati Fintech Group Tanam Mangrove Dukung Keberlanjutan Lingkungan

Cermati Fintech Group Tanam Mangrove Dukung Keberlanjutan Lingkungan

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Cari Berita Lain Di Sini