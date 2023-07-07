...

Ditahan KPK, Eks Pejabat Bea dan Cukai Makassar Adhi Pramono Tertunduk

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 07 Juli 2023 20:32 WIB
KPK menahan tersangka Adhi Pramono dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.
KPK menahan tersangka Adhi Pramono dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.
A A A

Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Adhi Pramono (tengah) dihadirkan dalam konferensi pers terkait penahanannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2023). KPK menahan tersangka Adhi Pramono dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan barang ekspor impor di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Makassar dengan nilai mencapai Rp28 miliar.

 

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Zulhas Paparkan Capaian Setahun Kemenko Pangan: Impor Beras Nol

Zulhas Paparkan Capaian Setahun Kemenko Pangan: Impor Beras Nol

Agus Harimurti Yudhoyono Resmikan Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur IPFO

Agus Harimurti Yudhoyono Resmikan Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur IPFO

IHSG Menguat, Pasar Sambut Rencana Investasi Rp165 Triliun

IHSG Menguat, Pasar Sambut Rencana Investasi Rp165 Triliun

Agus Harimurti Yudhoyono Paparkan Capaian Infrastruktur Satu Tahun Pemerintahan Prabowo?Gibran

Agus Harimurti Yudhoyono Paparkan Capaian Infrastruktur Satu Tahun Pemerintahan Prabowo?Gibran

Gubernur Pramono Luncurkan KJP Try Out untuk Dorong Pelajar Masuk Perguruan Tinggi

Gubernur Pramono Luncurkan KJP Try Out untuk Dorong Pelajar Masuk Perguruan Tinggi

Perfetto Ristorante Bawa Pengalaman Kuliner Italia ke Jakarta

Perfetto Ristorante Bawa Pengalaman Kuliner Italia ke Jakarta

Cermati Fintech Group Tanam Mangrove Dukung Keberlanjutan Lingkungan

Cermati Fintech Group Tanam Mangrove Dukung Keberlanjutan Lingkungan

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Cari Berita Lain Di Sini