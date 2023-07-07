Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengecek harga kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Seketeng, Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (7/7/2023).

Hasilnya terpantau harga-harga bapok stabil seperti Cabai, Beras hingga Minyak Goreng. Bahkan harga ayam di pasar tersebut sudah Rp38.000 per satu kilogram (Kg).

Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Muhammad Syafruddin.

(MPI)