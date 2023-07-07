...

Potret Cantik Venna Melinda yang Sudah Memasuki Usia Kepala 5

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 07 Juli 2023 15:16 WIB
Artis dan politisi Venna Melinda berfoto usai menjalani wawancara ekslusif dengan tim MNC Grup di Jakarta, Jumat (7/7/2023). Venna Melinda masih terlihat cantik meski usianya sudah menginjak 50 tahun. Selain berkarier di dunia hiburan, Venna juga pernah menjajal panggung politik yang berhasil menjadi anggota DPR RI pada tahun 2014 silam.

 

Kini, Venna Melinda kembali maju sebagai Bacaleg untuk 2024 melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan daerah pemilihan Dapil Jawa Timur VI meliputi Kediri, Blitar hingga Tulungagung.

 

Jika nantinya terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI mewakili Dapil Jawa Timur VI, Venna bakal fokus pada isu-isu Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

