Kolaborasi LPS-IDX Channel Gelar Literasi Keuangan Digelaran Jazz Caravan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 08 Juli 2023 09:33 WIB
LPS bersama IDX Channel memberikan literasi keuangan kepada masyarakat khususnya penikmat jazz.
Penampilan kolaborasi dari Ivan Saba, Barry Likumahua dan Surabaya Pahlawan Jazz meramaikan gelaran Jazz Caravan  di Lot 8, SCBD, Jakarta, Jumat (7/7/2023).

 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan IDX Channel untuk memberikan literasi keuangan kepada masyarakat khususnya para penikmat musik jazz.

 

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengatakan musik merupakan salah satu media untuk bersosialisasi dengan masyarakat. 

 

Menurut Founder Surabaya Pahlawan Jazz sekaligus Anggota DPR RI Komisi XI Indah Kurnia menyampaikan terima kasih kepada LPS dan IDX Channel karena telah melibatkan musik jazz dalam upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.

 

Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan kolaborasi dari Ivan Saba, Barry Likumahua dan Surabaya Pahlawan Jazz. Selain itu juga dilengkapi dengan stan kuliner dari UMKM yang berjualan.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

