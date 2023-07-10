...

Beri Sinyal ke Prabowo, Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDIP

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 19:10 WIB
Hasto Kristiyanto menegaskan Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo.
Watubun (kiri) dan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon (kanan) memberi keterangan kepada awak media di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan politikus PDIP Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Hasto usai mengklarifikasi Effendi atas pernyataannya yang memberi sinyal mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

