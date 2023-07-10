Watubun (kiri) dan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon (kanan) memberi keterangan kepada awak media di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan politikus PDIP Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Hasto usai mengklarifikasi Effendi atas pernyataannya yang memberi sinyal mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

