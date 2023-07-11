Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (dua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tiga kiri) saat meninjau Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023). Presiden Jokowi menyatakan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara akan segera dipindahkan ke Bandara Kertajati pada bulan Oktober dan akan beroperasi penuh terutama untuk pesawat jet.

