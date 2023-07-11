...

Jokowi: Penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara akan Dipindahkan ke Bandara Kertajati

Dedhez Anggara/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 10:57 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (dua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tiga kiri) saat meninjau Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023). Presiden Jokowi menyatakan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara akan segera dipindahkan ke Bandara Kertajati pada bulan Oktober dan akan beroperasi penuh terutama untuk pesawat jet. 

 

(ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/nym) (hru)

(Dedhez Anggara/ANTARA FOTO)

