Tingkatkan Perekonomian Rakyat, Partai Perindo Kembali Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 22:06 WIB
Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM.
Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM.
Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM.
Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM.
Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM.
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra bersama penerima mengecek gerobak yang baru diberikan di DPP Partai Perindo, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, kembali membagikan empat gerobak yang ditujukan kepada empat pelaku UMKM di wilayah Jakarta Utara.

 

Effendi mengatakan, pembagian gerobak ini dalam rangka meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebab Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

 

(Foto: Okezone) Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

Bagikan Artikel Ini

