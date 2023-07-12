...

MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering 2023 "Menakar Gairah Pasar Modal di Tahun Politik"

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 20:15 WIB
MNC Sekuritas Investor Gathering Mid-Year Outlook 2023 mengangkat tema Menakar Gairah Pasar Modal di Tahun Politik.
Advisor Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia  Poltak Hotradero saat memberikan Presentasi Macroeconomic Update & Outlook 2023 pada MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering 2023 di MNC Conference Hall,  iNews Tower, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

 

MNC Sekuritas merupakan salah satu unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dibawah naungan MNC Group. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan edukasi dan literasi, serta pelayanan terbaik bagi nasabah.

 

MNC Sekuritas Investor Gathering  Mid-Year Outlook 2023  mengangkat tema "Menakar Gairah Pasar Modal di Tahun Politik".

 

Kegiatan ini dapat menjadi ajang yang bermanfaat bagi investor, sehingga investasinya dapat terus bertumbuh bersama MNC Sekuritas. Edukasi pasar modal seperti ini digelar secara rutin. YTD Juni 2023, kami sudah menggelar 432 kegiatan edukasi dengan total peserta lebih dari 30.000 orang. Kami juga berupaya menjangkau masyarakat luas melalui 141 point of sales di berbagai wilayah Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)

