Sejumlah siswa mengevakuasi diri dengan menutup kepala mereka dengan tas saat simulasi gempa dan tsunami di SMPN 4 Padang, Sumatera Barat, Kamis (13/7/2023). Simulasi digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, relawan siaga bencana bersama Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) itu dalam rangka pembekalan kesiapsiagaan bencana kepada pelajar sekaligus kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada tahun ajaran baru.

(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp) (hru)

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)