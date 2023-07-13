...

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Siswa Dibekali Hadapi Bencana

Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 12:57 WIB
Sejumlah siswa SMPN 4 Padang berjalan menuju tempat evakuasi saat simulasi gempa.
Sejumlah siswa mengevakuasi diri dengan menutup kepala.
Sejumlah siswa mengevakuasi diri dengan menutup kepala mereka dengan tas saat simulasi gempa dan tsunami di SMPN 4 Padang, Sumatera Barat, Kamis (13/7/2023). Simulasi digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, relawan siaga bencana bersama Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) itu dalam rangka pembekalan kesiapsiagaan bencana kepada pelajar sekaligus kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada tahun ajaran baru.

 

(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp) (hru)

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)

