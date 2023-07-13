Sejumlah pesepak bola Timnas Wanita Thailand U-19 meluapkan kegembiraannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia pada pertandingan Semi Final AFF U-19 Women Championship 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (13/7/2023). Thailand menang telak dengan skor 7-1 dan berhak melaju ke final, sedangkan Indonesia gagal melaju ke Final AFF U-19 Women Championship 2023.

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)