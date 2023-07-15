Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Sandiaga Uno menargetkan Madura menjadi lumbung suara bagi PPP.

Sandiaga yakin PPP bisa menjadi partai pemenang di Madura karena memiliki basis pendukung yang besar di Pulau Garam tersebut.

"Dengan mengucap bismillah kita meletakkan batu pertama DPC PPP Bangkalan. Ini tadi memberikan suatu motivasi agar target PPP di Madura, terutama di Bangkalan bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena Madura, Bangkalan adalah lumbung suara untuk PPP," kata Sandiaga usai peletakan batu pertama Kantor DPC PPP Bangkalan, Jumat (14/7/2023).

Sandiaga menyebut khusus di Bangkalan, PPP mengincar kursi Ketua DPRD Bangkalan alias menjadi partai pemenang di Bangkalan.

Selain itu, Sandiaga berharap agar Bupati Bangkalan hasil Pilkada 2024 mendatang kembali diisi oleh kader dari Partai Berlambang Ka'bah tersebut.

"Dengan tadi yang disampaikan PPP menargetkan menjadi Ketua DPRD Bangkalan dan selanjutnya bisa terus mengemban amanah Bupati Bangkalan," ujarnya.

Pria yang juga menjabat Menparekraf RI ini mengungkapkan banyak kader PPP potensial yang ada di Madura, khususnya Bangkalan. Salah satunya Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

"Bangkalan jadi lumbung suara PPP. Ada banyak tokoh kita di sini. Ada Mas Achmad Baidowi. Saya berharap PPP solid menjemput kemenangan," jelasnya.

Lebih lanjut Mantan Wagub DKI Jakarta ini meminta kader PPP di Madura harus merepresentasikan anak muda serta berjuang untuk pemulihan ekonomi.

"Pemulihan ekonomi ini terkait pembukaan lapangan kerja, juga menjaga stabilisasi harga pokok. PPP juga harus memgembangkan wisata religius," katanya.

"Karena ulama besar kita dulu KH Hasyim Asyari merupakan pendiri NU adalah murid Syaikhona Kholil. Jadi ini wisata religi yang ada akan kita kembangkan ke depan untuk menarik banyak wisatawan, sehingga Insya Allah akan memberikan keberkahan," tambahnya.

Sementara Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan PPP menargetkan kemenangan di semua kabupaten yang ada di Madura.

"Dari empat kabupaten Madura kami targetkan mendapatkan Ketua DPRD. Saat ini hanya Pamekasan yang dapat ketua DPRD, sisanya wakil ketua DPRD. Jadi target di setiap kabupaten minimal 10 kursi, khusus untuk pamekasan saat ini 12 kursi besok 15 kursi," tandasnya.

(MPI)