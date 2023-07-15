Sejumlah pesepak bola Timnas Wanita Myanmar U-19 meluapkan kegembiraannya usai mengalahkan Timnas Indonesia pada pertandingan perebutan juara ketiga AFF U-19 Women Championship 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (15/7/2023). Timnas Myanmar berhasil menjadi juara ketiga AFF U-19 Women Championship 2023 setelah mengalahkan Timnas Indonesia lewat drama adu penalti dengan skor 4-2.

