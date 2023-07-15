...

Perebutan Juara 3 AFF U-19 Women, Myanmar Kalahkan Indonesia

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 15 Juli 2023 22:00 WIB
Timnas Myanmar berhasil menjadi juara ketiga AFF U-19.
Timnas Myanmar berhasil menjadi juara ketiga AFF U-19.
Timnas Myanmar berhasil menjadi juara ketiga AFF U-19.
Sejumlah pesepak bola Timnas Wanita Myanmar U-19 meluapkan kegembiraannya usai mengalahkan Timnas Indonesia pada pertandingan perebutan juara ketiga AFF U-19 Women Championship 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (15/7/2023). Timnas Myanmar berhasil menjadi juara ketiga AFF U-19 Women Championship 2023 setelah mengalahkan Timnas Indonesia lewat drama adu penalti dengan skor 4-2.

 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

