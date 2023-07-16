...

Relawan Sedulur Saklawase Gelar Istighosah dan Sholawat Akbar di Kota Semarang

MPI, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2023 22:36 WIB
Relawan Sedulur Saklawase menggelar istighosah dan sholawat akbar.
Relawan Sedulur Saklawase hadir dalam Istighosah dan Sholawat Akbar yang digelar di Lapangan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dengan tujuan mempererat persaudaraan dan menyuarakan dukungan untuk Mochamad Herviano.

 

Relawan Sedulur Saklawase menggelar Istighosah dan Sholawat Akbar yang menjadi magnet bagi ribuan peserta yang hadir. Acara ini dipandu oleh Gus Ali, seorang tokoh agama yang dihormati dan dikenal luas. Dalam suasana yang penuh kekhidmatan, peserta berbaur dalam rangkaian ibadah dan membaca sholawat bersama untuk memohon berkah dan keberkahan.

 

Ketua Relawan Sedulur Saklawase, Sayoga, menyatakan, "Kami sangat gembira melihat antusiasme dan partisipasi ribuan peserta dalam acara Istighosah dan Sholawat Akbar ini. Melalui acara ini, kami ingin memperkuat persaudaraan dan menunjukkan dukungan kami kepada Mochamad Herviano. Kami berharap melalui kegiatan ini, semangat kebersamaan dan semangat berbagi akan semakin tumbuh dalam masyarakat."

 

