Anak Muda Curhat ke Ganjar Soal Peluang Dunia Kerja

MPI, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2023 07:00 WIB
Ganjar Pranowo hadir dalam acafra Young On Top National Conference YOTNC 2023.


Besarnya peluang kerja di dunia digital ternyata belum bisa diterima oleh kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya generasi tua. Banyak orang tua yang tak mendukung anak mereka bergelut di dunia digital, karena dianggap tak menjanjikan.

 

Itulah isi curhatan anak-anak muda Jakarta saat bertemu Ganjar Pranowo di acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023 di The Kasablanka Hotel Jakarta, Sabtu (15/7/2023). 

 

Ganjar diundang menjadi pembicara bersama pembicara top lainnya, di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Kadin dan pembicara lain, seperti Cinta Laura, Nabila JKT48, Herman CEO Tokopedia dan lainnya.

 

"Pak Ganjar, gimana sih Pak cara mengubah stigma orang tua yang anaknya pengen bekerja di dunia digital? Kami ini kan banyak yang suka rebahan, main game, jadi YouTuber, TikTokers, jadi selebgram dan lainnya," kata Edozel, salah satu Gen Z yang hadir dalam acara itu.

 

Selama ini banyak orang tua yang tidak mendukung aktivitas itu. Banyak orang tua yang masih memandang remeh pekerjaan anak muda di dunia digital.

 

"Padahal kan hasilnya banyak juga kan, Pak," ucapnya.

 

Ganjar dengan santai menjawab pertanyaan itu. Menurutnya, hal yang wajar jika orang tua masih berpikir konvensional dan mengarahkan anaknya untuk bekerja di pekerjaan yang konvensional pula.

 

"Pernah saya di acara sekolah, ada anak-anak yang cita-citanya jadi YouTuber. Saya tanya ke orang tuanya, dia nggak setuju, maunya anaknya jadi PNS, tapi ketika saya kasih tahu penghasilan YouTuber sukses bisa ratusan juta, dia langsung setuju," ucapnya.

 

Jadi, Ganjar memberikan tips pada anak muda di Indonesia yang ingin konsentrasi bekerja di dunia digital, hal yang harus dilakukan anak muda untuk meyakinkan orang tua adalah dengan memberikan bukti.

 

"Yakinkan orang tua bahwa kalian benar-benar serius menekuni bisnis itu. Buktikan kalau pekerjaan itu adalah yang terbaik dan kalian bisa mendapatkan hasil optimal," ucapnya.

 

Ganjar yakin dengan pembuktian, maka orang tua akan memberikan dukungan. Namun jika ada orang tua yang masih kolot, Ganjar menitipkan pesan yang dapat anak-anak muda itu sampaikan pada orang tua mereka.

 

"Bapak, Ibu, bangun. Dunia sudah berubah. Biarkan anakmu bekerja sesuai zaman dan passionnya," pungkasnya sambil disambut tepuk tangan meriah ribuan anak muda yang hadir di sana.

