Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) berserta Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo hadir langsung di Kota Surabaya. HT memimpin langsung rapat terbatas dengan DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jatim, Senin (17/7/2023).

Hary Tanoe meminta para Bacaleg Partai Perindo untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024 mendatang. HT menyampaikan secara rinci dan cermat bagaimana target suara itu bisa diperoleh. Baik dari suara partai maupun calon legislatif (caleg).

(Aziz Indra)