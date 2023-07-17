...

Pimpin Rapat Terbatas di Jatim, Hary Tanoe Beri Intruksi untuk Bacaleg Perindo

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 19:33 WIB
Hary Tanoe meminta para Bacaleg Partai Perindo untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024.
Hary Tanoe meminta para Bacaleg Partai Perindo untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024.
Hary Tanoe meminta para Bacaleg Partai Perindo untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024.
Hary Tanoe meminta para Bacaleg Partai Perindo untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024.
Hary Tanoe meminta para Bacaleg Partai Perindo untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024.
A A A

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) berserta Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo hadir langsung di Kota Surabaya. HT memimpin langsung rapat terbatas dengan DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jatim, Senin (17/7/2023). 

 

Hary Tanoe meminta para Bacaleg Partai Perindo untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024 mendatang. HT menyampaikan secara rinci dan cermat bagaimana target suara itu bisa diperoleh. Baik dari suara partai maupun calon legislatif (caleg).

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini