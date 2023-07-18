...

Rumput Stadion Si Jalak Harupat yang Dijadikan Venue Piala Dunia U-17 Bermotif Kemeja Flanel

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 16:49 WIB
Foto udara Stadion Si Jalak Harupat di Kutawaringin, Kabupaten Bandung.
Foto udara Stadion Si Jalak Harupat di Kutawaringin, Kabupaten Bandung.
Foto udara Stadion Si Jalak Harupat.
Foto udara Stadion Si Jalak Harupat di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/7/2023). Kemeterian PUPR mencatat, hingga Juli 2023 progres renovasi Stadion Si Jalak Harupat yang direncakanan menjadi sarana pendukung penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-17 telah mencapai 100 persen dengan total anggaran Rp155,17 miliar. 

 

Rumput stadion terlihat bermotif kemeja flanel (kotak-kotak) yang merupakan fesyen yang digandrungi anak muda.

 

(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww) (hru)

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

