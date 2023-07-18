Foto udara Stadion Si Jalak Harupat di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/7/2023). Kemeterian PUPR mencatat, hingga Juli 2023 progres renovasi Stadion Si Jalak Harupat yang direncakanan menjadi sarana pendukung penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-17 telah mencapai 100 persen dengan total anggaran Rp155,17 miliar.

Rumput stadion terlihat bermotif kemeja flanel (kotak-kotak) yang merupakan fesyen yang digandrungi anak muda.

(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww) (hru)

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)