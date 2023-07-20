Head Manager SMN Hariz Genta (kiri), Road manager Tiara Andini Niko Kharisma (tengah) dan Tim Lawyer Timoty Ezra (kedua kanan) saat menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pembatalan konser Tiara Andini di Kuala Lumpur, Malaysia di MNC Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (20/7/2023).Tiara Andini dikabarkan batal konser di Kuala Lumpur, Malaysia. Konser yang awalnya dijadwalkan digelar pada Sabtu, 24 Juni 2023 itu terpaksa dibatalkan karena Rel Event selaku promotor tidak memenuhi kewajibannya.

Niko Kharisma selaku road manager Tiara Andini mengatakan awalnya promotor dan manajemen yang menaungi pelantun Cintanya Aku itu, Star Media Nusantara telah membuat kesepakatan. Sayangnya, menjelang konser digelar, promotor tersebut tidak bisa memenuhi kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya.

(Arif Julianto/okezone)