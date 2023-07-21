...

Aktivis Selamatkan Anjing di Rumah Potong Hewan Tomohon

Adwit B Pramono/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 15:57 WIB
Aktivis Selamatkan Anjing di Rumah Potong Hewan di Tomohon.
Aktivis Selamatkan Anjing di Rumah Potong Hewan di Tomohon.
Aktivis HSI menggendong seekor anjing yang akan dijual di rumah potong hewan.
Aktivis HSI menggendong seekor anjing yang akan dijual di rumah potong hewan di Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat (21/7/2023).

 

Humane Society International (HSI), kelompok advokasi kesejahteraan hewan, bekerja sama dengan Animal Friend Manado Indonesia (AFMI) membebaskan 21 anjing dan 3 kucing dari rumah potong hewan untuk mengurangi konsumsi daging anjing guna mencegah potensi penularan penyakit, sekaligus mengkampanyekan adopsi hewan yang telah dibebaskan ke sejumlah negara. 

 

(ANTARA FOTO/Adwit Pramono/foc) (hru)

(Adwit B Pramono/ANTARA FOTO)

