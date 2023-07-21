Aktivis HSI menggendong seekor anjing yang akan dijual di rumah potong hewan di Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat (21/7/2023).

Humane Society International (HSI), kelompok advokasi kesejahteraan hewan, bekerja sama dengan Animal Friend Manado Indonesia (AFMI) membebaskan 21 anjing dan 3 kucing dari rumah potong hewan untuk mengurangi konsumsi daging anjing guna mencegah potensi penularan penyakit, sekaligus mengkampanyekan adopsi hewan yang telah dibebaskan ke sejumlah negara.

