Pemeran Serial TV Love Cinema berfoto bersama mahasiswa saat mengelar acara Meet and Greet di Kampus A, Universitas Negeri Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Hari ini, Vision+ merilis serial terbarunya yang berjudul TV Love Cinema, dengan dua episode pertamanya. Serial yang diproduksi oleh Vision Pictures ini memiliki genre drama dan romantis, dengan delapan episode yang menyajikan delapan kisah cinta berbeda.

Serial TV Love Cinema dibintangi oleh deretan aktor dan aktris muda berbakat asal Tanah Air, seperti Inayma, Teuku Reka, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, dan Nabila Atmaja. Di setiap episodenya, mereka akan memerankan karakter yang berbeda-beda.

TV Love Cinema menampilkan kisah cinta yang menghibur dan ringan untuk dinikmati, namun juga tetap memberikan pesan moral di dalamnya, baik pesan moral dalam segi percintaan, maupun mengenai nilai-nilai kehidupan lainnya seperti persahabatan, keluarga, dan kerja keras.

Menariknya, kedelapan kisah cinta dalam TV Love Cinema diambil dengan latar Pulau Bali yang indah, mulai dari pantai, kebun anggur, hingga suasana kota yang indah dan memanjakan mata para penonton.

Selain itu, dalam rangka perilisan TV Love Cinema, Vision+ mengadakan kegiatan meet and greet bersama para pemain TV Love Cinema yang diadakan di Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Di sana, para pemain bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang berminat di bidang perfilman, sekaligus menyaksikan episode pertama TV Love Cinema yang berjudul Drunk In Love.

Serial TV Love Cinema telah rilis hari ini dengan dua episode yang bisa disaksikan secara gratis. Episode selanjutnya akan diperbarui setiap minggunya, dan bisa disaksikan dengan berlangganan paket Vision+.

