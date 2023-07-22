...

The Strokes Guncang We The Fest Hari Pertama di Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 05:49 WIB
The Strokes sukses hibur penggemarnya saat tampil di We The Fest 2023.
Grup band asal Amerika Serikat The Strokes sukses hibur penggemarnya saat tampil di We The Fest 2023, GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

 

Julian Casablancas, selaku vokalis sukses bikin histeris para penonton saat tampil di Main Stage, We The Fest 2023. Ia membuka penampilannya dengan membawakan lagu One Way Trigger yang langsung bikin heboh para penonton.

 

Tak hanya itu, Julian juga menyapa para penonton yang hadir setelah membawakan dua lagi pertamanya. Ia mengaku para penonton WTF 2023 berhasil menyanyikan lagu mereka dengan baik.

 

Selain One Way Trigger, grup band beraliran rock ini juga membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti Bad Decisions, The Only Live Once dan masih banyak lagi.

 

Sebagai informasi, The Strokes merupakan salah satu headliners di We The Fest 2023. Grup band ini cukup dinantikan dan merupakan momen perdananya tampil di acara We The Fest 2023 ini.

 

Festival musik tahunan Indonesia, We The Fest (WTF) 2023 ini digelar pada 21, 22, dan 23 Juli 2023 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan)

(Aldhi Chandra Setiawan)

