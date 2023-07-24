...

Satgas BLBI Sita Gedung The East Mega Kuningan

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 20:28 WIB
Papan pengumuman penyitaan aset oleh Satgas BLBI terpasang di kompleks Gedung The East.
Papan pengumuman penyitaan aset oleh Satgas BLBI terpasang di kompleks Gedung The East.
Papan pengumuman penyitaan aset oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terpasang di kompleks gedung The East Tower, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (24/7/2023).

 

Satgas BLBI menyita aset obligor Bank Asia Pacific Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono yang diestimasi bernilai Rp786 miliar tersebut sebagai upaya mendapatkan kembali dana BLBI yang telah dikucurkan kepada bank pada saat terjadi krisis moneter.

 

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww) (hru)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

