Penyanyi Tiara Andini saat tampil di hari terakhir We The Fest 2023, GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta, Minggu (23/7/2023).

Tiara Andini tampil begitu menggemaskan dengan baju perpaduan berwarna pink dan kuning yang membuatnya begitu mencolok di atas panggung.

Tiara membawakan lagu-lagu andalannya yang seringkali dijadikan 'lagu kebangsaan' untuk orang-orang yang hatinya sedang terluka dengan perasaan galau yang menyelimuti.

Tiara Andini seolah meluapkan segala emosi saat membawakan lagu Menjadi Dia. Suasana galau kian terasa ketika ia membawakan lagu Terlanjur Mencinta dan Merasa Indah.

Tiara rupanya menyiapkan kejutan dengan menghadirkan Ziva Magnolya di atas panggung untuk menyanyikan lagu Menyesal bersamanya. Harmonisasi keduanya begitu indah meski tanpa kehadiran Lyodra yang melengkapi trio LTZ saat membawakan lagu Menyesal.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)