Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (ketiga kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) secara simbolis menyerahkan buku tabungan kepada pelajar SD saat Edukasi Keuangan untuk Kelompok Pelajar di Plaza Balaikota Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023). OJK menggelar edukasi keuangan untuk kelompok pelajar dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional dengan tujuan memberikan pemahaman akan pentingnya menabung sejak dini yang berguna dalam mengelola keuangan untuk menyiapkan masa depan.

(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa) (hru)

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)