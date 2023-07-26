Sejumlah anggota asosiasi ojek online Semarang menabur bunga di atas tanda sketsa garis kematian korban usai doa bersama untuk sopir taksi online korban pembunuhan di kawasan Jalan Mugas Dalam, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/7/2023). Doa bersama dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk korban tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) yang merupakan sopir taksi online di Semarang, Fauzi Aribammar (28) yang dibunuh dan dirampok pada Senin (24/7) dini hari dengan modus memesan taksi online.

