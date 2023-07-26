...

Sopir Taksi Online Dibunuh, Rekan Ojol Gelar Doa Bersama

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 23:47 WIB
Warga mengikuti aksi doa bersama untuk seorang sopir taksi online korban pembunuhan.
Warga mengikuti aksi doa bersama untuk seorang sopir taksi online korban pembunuhan.
Warga mengikuti aksi doa bersama untuk seorang sopir taksi online korban pembunuhan.
A A A

Sejumlah anggota asosiasi ojek online Semarang menabur bunga di atas tanda sketsa garis kematian korban usai doa bersama untuk sopir taksi online korban pembunuhan di kawasan Jalan Mugas Dalam, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/7/2023). Doa bersama dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk korban tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) yang merupakan sopir taksi online di Semarang, Fauzi Aribammar (28) yang dibunuh dan dirampok pada Senin (24/7) dini hari dengan modus memesan taksi online.

 

(ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa) (hru)

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini