...

Kerja Sama dengan Media Asia Hongkong, Hary Tanoe: Akan Direalisasikan Secepatnya

MPI, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 18:07 WIB
Hary Tanoesoedibjo akan segera merealisasikan kerja sama yang sudah dijalin dengan Media Asia Hongkong.
Hary Tanoesoedibjo akan segera merealisasikan kerja sama yang sudah dijalin dengan Media Asia Hongkong.
Hary Tanoesoedibjo akan segera merealisasikan kerja sama yang sudah dijalin dengan Media Asia Hongkong.
A A A
Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, pihaknya akan segera merealisasikan kerja sama yang sudah dijalin dengan Media Asia Hongkong. Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri Lunch & Signing Ceremony Indonesia 
dengan The Hongkong Trade Development Council (HKTDC) di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/7/2023).
 
Hary Tanoe menyebutkan kerja sama ekonomi Hongkong dengan Indonesia yang dilaksanakan dalam acara tersebut melibatkan sejumlah perusahaan baik di Indonesia maupun di Hongkong, termasuk salah satunya MNC.
 
"Ya bagus karena Hongkong itu bukan hanya Hongkong-nya sendiri besar tapi itu adalah jembatan kerja sama ke mainland China karena kan sudah jadi satu," ujar Hary Tanoe saat ditanya terkait kerja sama dengan Media Asia Hongkong.
 
Ia mengungkapkan kerja sama yang dijalin akan terkait konten dan digitalisasi serta berbagai produk media."Kami pun juga tadi ada tanda tangan kerja sama dengan salah satu perusahaan besar yang dimiliki oleh Pak Pieter Land yang di bidang culture, media, dan production. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan secepatnya," ujar Hary Tanoe. Ia mengaku tim dari MNC Group akan segera merealisasikan kerja sama dengan perusahaan media asal Hongkong tersebut
 
"Saya sudah bilang sama tim Clarissa dan Noersing dan bersama tim mereka setelah ini masing-masing punya tim, membicarakan bagaimana secepatnya untuk membuat kerja sama ini menjadi kenyataan. Jadi bukan sekadar MOU (Memorandum of Understanding) saja," tutur Hary Tanoe.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini