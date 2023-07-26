Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, pihaknya akan segera merealisasikan kerja sama yang sudah dijalin dengan Media Asia Hongkong. Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri Lunch & Signing Ceremony Indonesia

dengan The Hongkong Trade Development Council (HKTDC) di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/7/2023).

Hary Tanoe menyebutkan kerja sama ekonomi Hongkong dengan Indonesia yang dilaksanakan dalam acara tersebut melibatkan sejumlah perusahaan baik di Indonesia maupun di Hongkong, termasuk salah satunya MNC.

"Ya bagus karena Hongkong itu bukan hanya Hongkong-nya sendiri besar tapi itu adalah jembatan kerja sama ke mainland China karena kan sudah jadi satu," ujar Hary Tanoe saat ditanya terkait kerja sama dengan Media Asia Hongkong.

Ia mengungkapkan kerja sama yang dijalin akan terkait konten dan digitalisasi serta berbagai produk media."Kami pun juga tadi ada tanda tangan kerja sama dengan salah satu perusahaan besar yang dimiliki oleh Pak Pieter Land yang di bidang culture, media, dan production. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan secepatnya," ujar Hary Tanoe. Ia mengaku tim dari MNC Group akan segera merealisasikan kerja sama dengan perusahaan media asal Hongkong tersebut

"Saya sudah bilang sama tim Clarissa dan Noersing dan bersama tim mereka setelah ini masing-masing punya tim, membicarakan bagaimana secepatnya untuk membuat kerja sama ini menjadi kenyataan. Jadi bukan sekadar MOU (Memorandum of Understanding) saja," tutur Hary Tanoe.

(MPI)