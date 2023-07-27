...

8 Penambang Terjebak di Tambang Emas Tradisional Tidak Berizin

Idhad Zakaria/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 07:51 WIB
Garis polisi terpasang di sekitar area tambang emas.
Garis polisi terpasang di sekitar area tambang emas.
Pintu masuk lubang galian tambang emas.
Garis polisi terpasang di sekitar area tambang emas saat proses evakuasi delapan penambang yang terjebak di dalam lubang galian emas, di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (26/7/2023).

Terdapat sebanyak 35 lubang galian tambang rakyat di sekitar lokasi tersebut, terdiri dari 30 lubang aktif dan lima lubang tidak aktif yang mulai ada sejak 2014 dan belum berizin dengan sebagian besar pekerja dari Jawa Barat termasuk delapan orang penambang yang saat ini masih terjebak.

(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/rwa) (hru)

(Idhad Zakaria/ANTARA FOTO)

