...

Hari Kedua Evakuasi 8 Penambang Emas yang Terjebak di Ajibarang

Idhad Zakaria/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 18:43 WIB
Tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi delapan penambang emas.
Air terus dipompa keluar luar dari dalam lubang galian tambang.
Polisi melakukan pengamanan di sekitar tambang emas.
A A A

Polisi melakukan pengamanan di sekitar tambang emas, lokasi terjebaknya delapan penambang di dalam lubang galian tambang di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (27/7/2023). Memasuki hari kedua proses evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan upaya menguras air yang menggenangi lubang galian tambang, mengalihkan aliran sungai dan menguras bekas lubang galian tambang di sekitar yang telah tergenang air. 

 

(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/foc) (hru)

(Idhad Zakaria/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini