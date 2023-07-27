Polisi melakukan pengamanan di sekitar tambang emas, lokasi terjebaknya delapan penambang di dalam lubang galian tambang di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (27/7/2023). Memasuki hari kedua proses evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan upaya menguras air yang menggenangi lubang galian tambang, mengalihkan aliran sungai dan menguras bekas lubang galian tambang di sekitar yang telah tergenang air.

(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/foc) (hru)

