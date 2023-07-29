...

Upaya Pemadaman Karhutla di Aceh Barat

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 20:33 WIB
Dua petugas berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut.
Tiga petugas berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut.
Dua petugas berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut.
A A A

Dua petugas berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut di kawasan Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (29/7/2023). 

 

Meskipun terkendala sumber air dan jarak ke titik lokasi kebakaran namun tim gabungan yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan TNI/Polri terus berupaya melakukan proses pemadaman dengan cara penyekatan dan pendinginan untuk mengurangi sebaran titik api dan mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi bencana kabut asap. 

 

(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nym) (hru)

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

RCTI+ Gandeng Shopee, Belanja Online Bisa Sambil Nonton Drama

RCTI+ Gandeng Shopee, Belanja Online Bisa Sambil Nonton Drama

Liliana Tanoesoedibjo Hadiri The Alpha Under 40 2025, Apresiasi 16 Figur Muda Inspiratif

Liliana Tanoesoedibjo Hadiri The Alpha Under 40 2025, Apresiasi 16 Figur Muda Inspiratif

Cari Berita Lain Di Sini