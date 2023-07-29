Dua petugas berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut di kawasan Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (29/7/2023).

Meskipun terkendala sumber air dan jarak ke titik lokasi kebakaran namun tim gabungan yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan TNI/Polri terus berupaya melakukan proses pemadaman dengan cara penyekatan dan pendinginan untuk mengurangi sebaran titik api dan mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi bencana kabut asap.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)