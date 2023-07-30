Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi (tengah) berdialog dengan peserta saat tampil sebagai pembicara dalam Edukasi dan Literasi Keuangan Kepada Perempuan Berkemajuan Riau, di Kantor OJK Riau, Pekanbaru, Riau, Sabtu (29/7/2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar literasi keuangan sehingga dapat memahami perencanaan dan mengambil keputusan keuangan.

(ANTARA FOTO/Rony Muharrman/nym) (hru)

(Rony Muharrman/ANTARA FOTO)