Upaya OJK Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit Melalui Pembiayaan Perbankan

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 21:51 WIB
OJK terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perluasan pembiayaan perbankan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kedua kiri) didampingi Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho (kiri) berbincang dengan petani kelapa sawit usai penyerahkan bantuan pembiayaan perbankan kepada petani kelapa sawit di Desa Bumi Harapan, Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Senin (31/7/2023). 

 

OJK terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perluasan pembiayaan perbankan dengan skema pendanaan yang inovatif dan terjangkau yang diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit nasional. 

 

