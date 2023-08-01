KRI Raden Eddy Martadinata-331 menembakkan rudal ke sasaran saat Operasi Laut Gabungan dalam Latihan Gabungan (Latgab) TNI di Laut Jawa, Senin (31/7/2023).

Manuver Lapangan (Manlap) Latihan Gabungan (Latgab) TNI di wilayah Kogabwilhan II tersebut TNI Angkatan Laut melaksanakan penembakan 4 rudal di wilayah perairan Laut Jawa dengan target eks KRI Slamet Riyadi-352 yang masuk ke jajaran TNI AL sejak tahun 1987 dan tidak dioperasionalkan lagi sejak Agustus 2019.

(Didik Suhartono/ANTARA FOTO)