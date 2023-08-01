...

Penembakan Rudal saat Operasi di Laut Jawa

Didik Suhartono/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 09:20 WIB
KRI Tombak-629 menembakkan rudal ke sasaran.
KRI Raden Eddy Martadinata-331 menembakkan rudal ke sasaran.
KRI Raden Eddy Martadinata-331 menembakkan rudal ke sasaran saat Operasi Laut Gabungan dalam Latihan Gabungan (Latgab) TNI di Laut Jawa, Senin (31/7/2023). 

 

Manuver Lapangan (Manlap) Latihan Gabungan (Latgab) TNI di wilayah Kogabwilhan II tersebut TNI Angkatan Laut melaksanakan penembakan 4 rudal di wilayah perairan Laut Jawa dengan target eks KRI Slamet Riyadi-352 yang masuk ke jajaran TNI AL sejak tahun 1987 dan tidak dioperasionalkan lagi sejak Agustus 2019. 

 

(ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa) (hru)

(Didik Suhartono/ANTARA FOTO)

