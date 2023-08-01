...

TGB Zainul Mazdi dan Kader Perindo Ikuti Bimtek Teknis Hukum Perselisihan Hasil Pemilu

MPI, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 19:36 WIB
TGB HM Zainul Majdi saat memberikan sambutan dalam bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2024.
TGB HM Zainul Majdi bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi memberikan sambutan dalam bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo di Bogor, 31 Juli sampai 3 Agustus 2023. 

 

Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi ini dihadiri perwakilan DPP Partai Perindo maupun DPW Partai Perindo Seluruh Indonesia. Hadir dalam acara ini Ketua Mahkamah Konstitusi H Anwar Usman.

 

Pada kesempatan tersebut, TGB mengatakan, perselisihan hasil pemilu akan selalu terjadi. 

 

"Hampir mustahil tidak ada perselisihan, " katanya. 

 

Mantan Gubernur NTB ini melanjutkan, perselisihan ini terjadi sebagian karena data objektif, ada juga yang menggugat karena kalah.

 

"Kalau Perindo menggugat akan dengan alasan yang objektif, " ucapnya. 

 

Lebih jauh, TGB mengungkapkan, dengan mengikuti bimbingan teknis ini akan membuat kader Partai Perindo paham bagaimana caranya beracara di Mahkamah Konstitusi. Mengikuti sesuai dengan apa yang ada di Undang-undang. 

 

'Partai Perindo taat azas dan aturan. Pak Hary Tanoesoedibjo (Ketua Umum Partai Perindo) menyampaikan Partai Perindo hadir bukan untuk melemahkan, tapi menjadi elemen yang konstruktif, " sambungnya. 

 

TGB meminta semua kader Partai Perindo mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Sehingga dapat memberikan kontribusi saat penyelenggaraan pemilu 2024.

 

"Gunakan ini sebagai pedoman. Hasil bintek ini sebagai panduan, " tegasnya. 

(MPI)

